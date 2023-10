Tiga suspek kegiatan wang haram syarikat penerbangan bebas dengan jaminan polis

: Tiga suspek yang ditahan pada Khamis lepas bagi membantu siasatan berhubung kegiatan pengubahan wang haram melibatkan syarikat penerbangan tambang rendah sudah dibebaskan dengan jaminan polis.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf dalam kenyataan hari ini berkata dua suspek dibebaskan semalam, manakala seorang lagi hari ini selepas tempoh tahanan reman mereka tamat.

Semalam, Bernama melaporkan seorang peguam sebuah syarikat pelaburan yang dipercayai mempunyai kaitan dengan pengasas bersama syarikat penerbangan tambang rendah MYAirline telah dibebaskan dengan jaminan polis, pada Jumaat lepas. headtopics.com

Pada 26 Okt, empat individu termasuk peguam itu ditahan dan direman empat hari bagi membantu siasatan kes syarikat pelaburan i-Serve kerana dipercayai mempunyai kaitan dengan pengasas bersama syarikat MYAirline.

Beliau berkata kesemua suspek berkhidmat di syarikat i-Serve, dengan memegang jawatan pembantu kewangan, pengurus penyelidikan dan pembangunan (R&D), peguam dan pemegang saham. Pada 17 Okt lepas, polis menahan seorang pengasas bersama dan pemegang saham sebuah syarikat penerbangan bergelar “Datuk” serta isteri dan anak lelakinya, bagi membantu siasatan kes mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. - Bernama. headtopics.com

Peserta Himpunan 10,000 Solidariti Palestin banjiri Kuala LumpurFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene. Read more ⮕

Jenazah Badrul Muhayat dibawa pulang ke Kuala Lumpur, dikebumi di Sentul pagi esokJenazah Badrul Muhayat dibawa pulang ke Kuala Lumpur, dikebumi di Sentul pagi esok Read more ⮕

Missing woman found dead at Kuala Kurau jettyIPOH, Oct 29 — A woman reported missing on Friday was found dead at the Kuala Kurau Maritime Zone jetty near Parit Buntar yesterday. Perak police chief Datuk Seri Mohd Yusri... Read more ⮕

Body found floating near MMEA's Kuala Kurau jetty identified as 23-year-old womanForeign diplomats, business leaders and China watchers around the world joined the Chinese public in remembering Li who died on FridayMany who had first-hand experience of the former premier shared photos of him on Weibo, including his visits to disaster... Read more ⮕

Dead body found floating near MMEA jetty in Kuala KurauMELAKA: A sleeping driver caused his car to sink into the Straits of Malacca after high tide swept up the vehicle. Read more ⮕

Sabah FC tak bayar gaji tiga bulan?Kemerosotan prestasi sesebuah pasukan dalam Liga Malaysia (Liga M) antara punca utamanya adalah masalah gaji.Selepas Negeri Sembilan Read more ⮕