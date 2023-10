Tidak perlu tunduk ancaman Israel

Walaupun bakal berdepan kesan dalam perhubungan perdagangan dan pelaburan dari negara-negara pro-Israel, Malaysia boleh mencari peluang kerjasama dengan kuasa-kuasa besar lain se­perti China dan Russia.

Malah katanya, Malaysia sebuah tanah air berdaulat sekali gus mana-mana negara lain tidak boleh mencampuri urusan dalaman termasuk keputusan mempertahan Palestin daripada terus diceroboh zionis. “Kita merupakan sebuah negara bebas dan tidak menyokong mana-mana kezaliman dan pembersihan etnik. Jadi, negara ini mempunyai asas kukuh berhubung isu Palestin yang menyaksikan tanah air mereka diceroboh manakala kanak-kanak dan wanita dibunuh. Maka, mana-mana negara tidak boleh mendesak kita melakukan sesuatu di luar batas kemanusian.

Kelmarin, Perdana Menteri mendedahkan bahawa Malaysia menerima ugutan daripada pemimpin negara Eropah berhubung kelantangan mempertahankan Palestin. Dalam pada itu, Syed Hamid mengakui sebarang ugutan tersebut boleh menjejaskan hubungan perdagangan dan pelaburan antara Malaysia dan pihak pro-Israel, namun negara ini perlulah menerokai peluang baharu bersama kuasa besar lain yang tidak cenderung kepada Zionis. headtopics.com

“Namun, kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pihak pro Israel, sedangkan ada negara lain yang tidak menyokong kezaliman Israel. Jadi, kita perlu mengeratkan dan mengukuhkan kerjasama dengan kuasa besar lain termasuk dalam kalangan mereka membantah keganasan zionis,” katanya.

Katanya, selain itu negara juga tidak bergantung sangat kepada kuasa besar kepada pro Israel sama ada dari segi soal ketenteraan, geopolitik dan ekonomi.

