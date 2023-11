Tiada siapa masuk penjara kerana cermin gelap, kata Loke

KUALA LUMPUR: Tiada lagi pemilik kenderaan persendirian yang ingkar peraturan penggunaan cermin gelap dibawa ke mahkamah dan dipenjarakan, kata Menteri Pengangkutan Loke Siew Fook. Beliau berkata, perkara itu disahkannya dengan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dan bahagian pengangkutan darat.“Saya harap (ini beri) penjelasan kepada orang ramai tidak (iaitu) tidak sampailah kerajaan mahu penjarakan orang sekiranya salah guna cermin gelap,” katanya ketika penggulungan Belanjawan 2024 di Dewan Rakyat.Related news

