Tiada lagi Messi, Ronaldo di Ballon d’Or

“Tahun-tahun akan datang ia akan menjadi saingan sengit antara (Erling) Haaland, (Kylian) Mbappe dan Vinicius Junior. “Ramai pemain muda akan bersaing merebut Ballon d’Or. Saya juga merasakan Lamine Yamal, yang masih muda tetapi beraksi cemerlang bersama Barcelona,” kata Messi.

Terdahulu, persaingan anugerah Ballon d’Or selama 13 tahun sebelum ini didominasi Messi ataupun Ronaldo namun karier kedua-dua pemain dilihat hampir ke penghujung. Ronaldo, 38, yang kini bersama kelab Arab Saudi, Al-Nassr telah memenangi anugerah pemain terbaik itu sebanyak lima kali. – AGENSI/UTUSAN

