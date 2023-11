Thailand kawal eksport, tak jejas bekalan gula di Malaysia

“Harga gula putih bertapis (ketika ini) masih kekal, kerajaan masih mengawal harga gula pada kadar RM2.85 sen (kasar) dan RM2.95 sen (halus). Armizan berkata demikian bagi mengulas laporan keputusan Thailand yang akan mula mengawal selia harga domestik dan eksport gula dalam usaha mengawal inflasi dan mengekalkan jaminan makanan.

Bagaimanapun beliau memaklumkan, negara berdepan dengan kenaikan harga gula mentah yang cukup tinggi di peringkat global iaitu peningkatan 52 peratus berbanding tahun 2021. “Kita difahamkan bahawa kedua-dua syarikat pengeluar memang berhadapan dengan masalah kerana bagi setiap kilogram gula yang dijual pada harga RM2.85 sen, mereka sebenarnya rugi 88 sen.

“Kita pastikan harga yang munasabah dan stabil, tetapi keterjaminan makanan itu juga penting, kita tidak mahu industri berhadapan dengan masalah, jika keseluruhan ekosistem dan bekalan ‘crash’, bekalan tidak ada di kedai untuk rakyat beli dan guna,” ujarnya.

“Antara masalah yang dihadapi syarikat adalah mereka perlu mengawal (bekalan). Tetapi bekalan masih ada, sebab itu kita lihat ada pasar raya atau kedai runcit tertentu yang membuat peraturan sendiri untuk hadkan pembelian bagi membolehkan masyarakat setempat mendapat bekalan yang mencukupi,” katanya.

