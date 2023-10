[Terkini] Sultan Johor Dilantik Sebagai Yang di-Pertuan Agong Ke-17

Hari ini (27 Oktober), satu lagi sejarah telah terukir apabila Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar telah dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Ini merupakan kali pertama beliau memegang jawatan itu dan 34 tahun setelah pemerintahan ayahandanya.

Menjunjung titah, saya memaklumkan, Majlis Raja-Raja dalam Mesyuarat Yang Ke-263 (Khas) berlangsung di Istana Negara pada 27 Oktober (hari ini) bersetuju mengisytiharkan, Sultan lbrahim, Sultan Johor dipilih sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVll, selama tempoh lima tahun mulai dari tarikh 31 Januari 2024.

Sultan Perak, Sultan Nazrin Sebagai Timbalan YDPA Menerusi laporan sama, Majlis Raja-Raja juga bersetuju mengisytiharkan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong, selama lima tahun bermula pada tarikh sama iaitu 31 Januari 2024. headtopics.com

Beliau berkata, berdasarkan peruntukan Paragraf 3, Bahagian Pertama, Jadual Ketiga Perlembagaan, keputusan Majlis Raja-Raja ini dikemukakan kepada kedua-dua Dewan Parlimen.Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad.

Sistem ini telah dipersetujui pada tahun 1957 ketika Malaya memperoleh kemerdekaan daripada pemerintahan British.

Read more:

therakyatpost »

Majlis Raja-Raja Melayu bersidang esok tentukan Yang di-Pertuan Agong Ke-17Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 (Khas) di Istana Negara, esok akan bersidang bagi urusan menentukan Yang di-Pertuan Agong ke-17. Read more ⮕

Institusi Yang di-Pertuan Agong bukan simbolik semata-mataInstitusi Yang di-pertuan Agong bukan sekadar simbolik semata-mata sebaliknya menjadi pelindung kepada amalan demokrasi, tiang seri kepada Read more ⮕

Sultan Johor Yang di-Pertuan Agong Ke-17Majlis Raja-Raja bersetuju memilih Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menjadi Yang di-Pertuan Agong Ke-17 selama tempoh lima Read more ⮕

Sultan Ibrahim of Johor elected as 17th Agong, Sultan Nazrin of Perak as Deputy AgongKUALA LUMPUR: The Sultan of Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar has been elected as the 17th Yang di-Pertuan Agong for a five-year term, eff... Read more ⮕

As end of reign draws near, Al-Sultan Abdullah expresses his gratitude to Malay RulersKUALA LUMPUR, Oct 26 — Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah expressed his gratitude for the support of the Malay Rulers today for... Read more ⮕

Al-Sultan Abdullah shouldered responsibility with trust, wisdom and perfection, says Johor SultanKUALA LUMPUR, Oct 26 — The Conference of Rulers today expressed its appreciation to Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah for shouldering... Read more ⮕