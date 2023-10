Terjun bidang komedi, Syafiq Naser elak bawa karakter lelaki lembut

KUALA LUMPUR: Selepas dikenali dalam dunia penciptaan bahan kandungan digital, penyanyi dan pempengaruh media sosial, Syafiq Naser, kini meneroka pula bidang komedi bersama sahabatnya Shafuan Hiri, menerusi program Gelak 90 Saat.

“Sejujurya saya tidak pernah terfikir untuk menyertai mana-mana rancangan lawak. Cuma apabila sudah ditawarkan oleh pihak Astro, saya terima untuk cabar diri sendiri. “Namun kami masih baharu dari aspek pementasan lawak jika mahu dibandingkan dengan peserta lain yang memang sudah mempunyai pengalaman beraksi di pentas besar seperti Maharaja Lawak Mega,” katanya ketika ditemui Utusan Malaysia baru-baru ini.

“Apa yang ditunjukkan di media sosial hanyalah alter-ego dan sekadar kandungan. Kali ini, saya ingin pelbagaikan karakter dengan memaksimumkan penggunaan skrin semasa persembahan. “Saya elak bawa karakter wanita lembut kerana takut penonton bosan, di samping mematuhi garis panduan lawak daripada Astro yang menghalang berpakaian menyerupai jantina berbeza kecuali jika mahu melakonkan sesuatu watak,”katanya. headtopics.com

Juara setiap episod akan memenangi wang berjumlah sehingga RM5,000, manakala juara keseluruhan akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM50,000 di peringkat akhir.

