Tentera Zionis sasar rumah penduduk awam di Gaza, puluhan lagi terbunuh

GAZA: Sekurang-kurangnya 33 lagi rakyat Palestin di Gaza maut dalam serangan udara terbaharu tentera Zionis, semalam.

Tentera Israel melancarkan serangan udara terhadap tiga bangunan kediaman di Gaza, menurut laporan agensi berita WAFA.Sekurang-kurangnya 10 terbunuh apabila Zionis membedil sebuah rumah empat tingkat milik keluarga al-Nadim di kawasan perumahan al-Zaytoun di tenggara Gaza City.Di selatan Gaza, tiga penduduk terkorban dan sejumlah lagi cedera apabila satu lagi kediaman dibom Zionis.

