Tarik balik pindaan kontroversi dalam undang-undang kewarganegaraan -Lawyers of Liberty

Kata Zaid, Saifuddin Nasution juga mendakwa negara ini menghadapi masalah yang melibatkan pendatang asing dan lain-lain. “Kelompok tiada negara ini sebenarnya berhak mendapatkan kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang seperti yang diperuntukkan oleh Perlembagaan.

“Mereka bukanlah pendatang asing dan lain-lain. Mereka adalah warganegara Malaysia yang tiada negara akibat tindakan dan peninggalan tidak sah oleh pihak kerajaan,” dakwanya dalam satu kenyataan. Pindaan-pindaan yang dicadangkan antara lainnya adalah untuk meminda Jadual Kedua, Bahagian II seksyen 1(e) yang memberikan kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang kepada setiap individu tanpa kewarganegaraan yang dilahirkan di Malaysia dan juga Jadual Kedua, Bahagian III, seksyen 19(b) yang memberikan kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang kepada kanak-kanak yang terbiar.

Malah, dakwanya, usaha untuk mendapatkan Borang E iaitub borang yang betul untuk proses sah taraf kewarganegaraan sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 14(1)(b) Perlembagaan Persekutuan hampir mustahil untuk diperoleh tanpa campur tangan peguam.

“Tindakan JPN yang secara sengaja tidak mengendahkan peruntukan undang-undang yang jelas serta menyukarkan proses mendapatkan kewarganegaraan adalah punca utama penderitaan yang berpanjangan kepada mereka yang tiada negara.

