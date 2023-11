Taman Arkeologi Angkor terima lebih setengah juta pelawat antarabanga sepanjang 10 bulan tahun ini

Menurut syarikat milik kerajaan itu, tapak purba berkenaan memperoleh pendapatan AS$27.88 juta daripada jualan tiket sepanjang tempoh Januari-Oktober tahun ini atau peningkatan tahun ke tahun sebanyak 312 peratus.

Pada bulan Oktober sahaja, taman itu mengutip AS$2.92 juta hasil jualan tiket kepada 63,009 warga asing yang mengunjungi taman berkenaan. Setiausaha Kementerian Pelancongan Kemboja Top Sopheak yakin dengan pembukaan Lapangan Terbang Antarabangsa Siem Reap Angkor, yang dibangunkan oleh syarikat dari China, pada 16 Okt lepas ketibaan lebih ramai pengunjung boleh dijangkakan.

“Lapangan terbang antarabangsa itu penting dalam membantu meningkatkan sektor pelancongan, ekonomi, perdagangan dan pelaburan negara,“ katanya kepada Xinhua. “Kami berharap ia akan menarik syarikat penerbangan antarabangsa baharu yang akan membawa lebih ramai pelancong dan pelabur ke wilayah Siem Reap, lokasi di mana terletaknya Angkor.”

Terletak di barat laut Kemboja, Taman Arkeologi Angkor seluas 401 km persegi itu yang tertera sebagai Tapak Warisan Dunia dalam senarai Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak 1992, merupakan destinasi pelancongan paling popular di negara Asia Tenggara.

