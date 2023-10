Tak perlu takut perjuang isu Palestin, hanya bersedia, kata pakar

Pakar antikeganasan Ahmad El-Muhammady Uthman berkata PBB dan OIC tidak mempunyai kata sepakat dan terikat dalam isu Palestin. (Gambar AP/Abed Khaled)

Pakar antikeganasan, Ahmad El-Muhammady Uthman, berkata susulan “ugutan” diterima Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tidak mustahil akan ada ancaman dari segi ekonomi, teknologi atau keselamatan. Beliau berkata, walaupun solidariti terhadap Palestin bukan perkara baru, kerajaan masih perlu berhati-hati dengan pelbagai tuduhan dilemparkan termasuk mengaitkan Malaysia menjadi pusat latihan pejuang Hamas.

“Jadi ini satu benda yang kerajaan perlu bersiap sedia, bagi saya sokongan dalam situasi hari ini implikasinya sangat besar tetapi kita tidak perlu takut, kita perlu bersedia sahaja sebab dari segi sokongan yang kita bagi bukan perkara baru,” katanya. headtopics.com

Sementara itu, bercakap mengenai peranan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) dan Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) dalam isu tersebut, Ahmad berkata kedua-duanya tidak mempunyai kata sepakat dan terikat dengan kuasa veto, membuatkan konflik sepatutnya mampu dihentikan menjadi sukar.

