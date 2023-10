Sultan Johor Yang di-Pertuan Agong Ke-17

Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad dalam satu kenyataan berkata, perkara itu diputuskan dalam Mesyuarat Khas Majlis Raja-raja Ke-263 yang diadakan di lstana Negara, pagi tadi.

“Majlis Raja-raja juga bersetuju mengisytiharkan bahawa Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dipilih menjadi Timbalan Yang di-Pertuan Agong, selama tempoh lima tahun mulai dari tarikh 31 Januari 2024,” katanya.

Menurut Syed Danial, Mesyuarat Khas Majlis Raja-raja yang berlangsung hari ini dipengerusikan oleh Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin. Ujar beliau, mesyuarat hari ini dihadiri oleh semua Duli Yang Maha Mulia Raja-raja kecuali Raja Perlis dan Sultan Kelantan. headtopics.com

“Menurut peruntukan Paragraf 3, Bahagian Pertama, Jadual Ketiga Perlembagaan, keputusan Majlis Raja-raja ini telah dikemukakan kepada kedua-dua Dewan Parlimen.

Read more:

UMonline »

Al-Sultan Abdullah shouldered responsibility with trust, wisdom and perfection, says Johor SultanKUALA LUMPUR, Oct 26 — The Conference of Rulers today expressed its appreciation to Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah for shouldering... Read more ⮕

Sultan Johor: Al-Sultan Abdullah pikul tanggungjawab penuh amanah, cukup sempurnaKUALA LUMPUR: Majlis Raja-Raja menzahirkan penghargaan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah kerana memi... Read more ⮕

Johor Sultan: Al-Sultan Abdullah shouldered responsibility with trust, wisdom and perfectionKUALA LUMPUR: The Conference of Rulers today expressed its appreciation to Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Sha... Read more ⮕

Institusi Yang di-Pertuan Agong bukan simbolik semata-mataInstitusi Yang di-pertuan Agong bukan sekadar simbolik semata-mata sebaliknya menjadi pelindung kepada amalan demokrasi, tiang seri kepada Read more ⮕

Majlis Raja-Raja Melayu bersidang esok tentukan Yang di-Pertuan Agong Ke-17Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 (Khas) di Istana Negara, esok akan bersidang bagi urusan menentukan Yang di-Pertuan Agong ke-17. Read more ⮕

Sultan Johor dipilih Agong ke-17Sultan Ibrahim Sultan Iskandar akan menggantikan Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yang tamat penggal pada 30 Jan depan. Read more ⮕