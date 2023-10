Sultan Ibrahim Yang di-Pertuan Agong Ke-17

Sultan Ibrahim akan menggantikan Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang bakal menamatkan penggal pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong Ke-16 pada 30 Januari tahun depan.

Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad berkata, pemilihan Sultan…Liza Hanim dedah Bad Indigo enggan buat rawatan jantung, simpan KWSP buat anakJangan samakan dengan tudung RM5 awak – Alyah Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies.

Read more:

UMonline »

Hajiji: Sabah congratulates Sultan Ibrahim on being elected 17th Yang di-Pertuan AgongKOTA KINABALU: Chief Minister Datuk Seri Hajiji Noor (pix), on behalf of the people of Sabah, has congratulated Sultan of Johor Sultan Ibrahim Almarhu... Read more ⮕

Rakyat Johor gembira, teruja Sultan Ibrahim bakal Yang di-Pertuan Agong ke-17Rakyat Johor gembira dan teruja dengan pelantikan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sebagai Yang di-Pertuan Agong Ke-17 selama Read more ⮕

Sultan Johor Yang di-Pertuan Agong Ke-17Majlis Raja-Raja bersetuju memilih Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menjadi Yang di-Pertuan Agong Ke-17 selama tempoh lima Read more ⮕

[Terkini] Sultan Johor Dilantik Sebagai Yang di-Pertuan Agong Ke-17Keputusan ini mengikuti susunan yang telah ditetapkan dalam sistem pemerintahan bergilir unik Malaysia di mana sembilan (9) pemerintah negara bergiliran menjadi Yang di-Pertuan Agong untuk tempoh lima tahun. Read more ⮕

Sultan Ibrahim of Johor elected as 17th Agong, Sultan Nazrin of Perak as Deputy AgongKUALA LUMPUR: The Sultan of Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar has been elected as the 17th Yang di-Pertuan Agong for a five-year term, eff... Read more ⮕

Sultan Ibrahim mesra, prihatin isu-isu rakyatJOHOR BAHRU: Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar yang dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17, sememangnya dikenali sebagai seora... Read more ⮕