Sultan Ibrahim mesra, prihatin isu-isu rakyat

: Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar yang dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17, sememangnya dikenali sebagai seorang Sultan mesra rakyat dan sangat prihatin terhadap isu-isu rakyat.

Berusia 65 tahun, baginda sangat dikenali rakyat Johor kerana sifatnya yang suka dan sentiasa mendekati rakyat, terutama menerusi Kembara Mahkota Johor yang diilhamkan baginda sejak menjadi Tunku Mahkota Johor lagi.

Sultan Ibrahim juga antara yang lantang bersuara berkenaan kebersihan dan isu-isu alam sekitar, yang menjadi antara perkara yang menjadi perhatian baginda. Malah baginda juga dilihat sering singgah di gerai dan kedai makan di setiap daerah, sambil menyantuni rakyat jelata. headtopics.com

Pada temu bual dengan Bernama bulan lepas, Sultan Ibrahim menzahirkan kesediaan untuk melaksanakan tugas untuk negara dan rakyat. Dari sudut kepimpinan pula, ciri-ciri kepemimpinan baginda terserlah selepas melibatkan diri di dalam aktiviti ketenteraan, yang turut dijadikan asas bagi membina semangat juang, disiplin serta perwatakan yang berwibawa.

Semangat ketenteraan yang tinggi dan tertanam dalam jiwa Sultan Ibrahim, mendorong baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder di mana, baginda membuat 19 terjunan payung terjun, lapan daripadanya pada waktu malam. headtopics.com

Baginda juga melakukan beberapa penerjunan di Bandung, Indonesia sebelum ditauliahkan sebagai ahli kehormat Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS), Indonesia. Selain itu, baginda turut menjalani latihan tentera laut di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia di Lumut, Perak, sekali gus melengkapkan baginda sebagai pegawai tentera darat, laut dan udara yang berkemahiran.

