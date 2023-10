Sultan Ibrahim komando sebenar

JOHOR BAHRU: sulung kepada Almarhum Sultan Iskandar Sultan Ismail dan Almarhumah Enche’ Besar Khalsom Abdullah.

Royal Press Office (RPO) dalam satu kenyataan memberitahu, baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam, di sini sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggong Abdul Rahman (1), di sini.

“Kepimpinan baginda terserlah selepas melibatkan diri dalam aktiviti ketenteraan yang turut dijadikan asas bagi membina semangat juang, disiplin serta perwatakan yang berwibawa. Tambah kenyataan itu, baginda kemudian dipilih dan ditauliahkan sayap seterusnya mendapat pengiktirafan sebagai komando, baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL (tentera darat, laut dan udara). headtopics.com

“Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama Tentera Udara Diraja Malaysia dan dikurniakan serta menerima sayap pada 26 April 1982 daripada Almarhum Sultan Iskandar. Sultan Ibrahim kemudian melanjutkan pengajian di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat di mana baginda melengkapkan dua kursus iaitu ‘Southeast Asian Strategic Studies’ dan ‘International Law of the Seas’.

