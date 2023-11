Sukuk RM900 juta satu kejayaan untuk Sabah Maju Jaya

Permintaan yang luar biasa memberikan pengetatan harga harian sebanyak 20 mata asas dan mencerminkan keyakinan pasaran terhadap kekuatan kewangan SMJSB, prospek perniagaan dan tadbir urus korporat serta sokongan padu Kerajaan Sabah terhadap syarikat itu.

Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor menyaksikan majlis menandatangani dokumen pengeluaran sulung antara Ketua Pegawai Eksekutif Dr Dionysia Kibat, mewakili SMJSB, dan Yeoh Teik Leng, Ketua Pasaran Hutang AmInvestment Bank Berhad, dalam satu majlis yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah (SICC), Kota Kinabalu, pada 20 Oktober.

Dr Dionysia berkata Sukuk Wakalah adalah pengiktirafan terhadap kekuatan kewangan dan pertumbuhan masa depan SMJSB. Program ini telah dilancarkan pada April tahun ini dan diberi penarafan AAA oleh RAM Rating Services Berhad (RAM), agensi penarafan kredit terbesar di Malaysia dan di Asia Tenggara.

Chen memuji SMJSB atas kejayaan terbitan sulungnya dan berkata terbitan sulung ini menandakan keyakinan kukuh pelabur terhadap prestasi kewangan dan prospek perniagaan SMJSB. Kami komited untuk memastikan peralihan yang bertanggungjawab dengan menyokong syarikat dalam sektor tenaga sambil mereka berinovasi dan menyesuaikan diri untuk memenuhi permintaan tenaga dunia sambil mengurangkan jejak alam sekitar mereka.

