Subsidi tamat: Harga ayam kekal, dijual lebih murah

Oleh BADRUL HAFIZAN MAT ISA, JAMLIAH ABDULLAH, ROSLIZA MOHAMED, AIMUNI TUAN LAH, MUHAMMAD SHAHIZAM TAZALI, ASYRAF MUHAMAD dan SAFINA RAMLIPETALING JAYA: Penamatan subsidi dan pengapungan harga ayam bermula semalam tidak menjejaskan pengguna ekoran kebanyakan peniaga masih mengekalkan harga jualan atau lebih rendah berbanding harga siling RM9.40 sekilogram. Tinjauan Utusan Malaysia di Pasar Besar Alor Setar, Kedah mendapati, peniaga ayam menjualnya antara RM7.70 hingga RM9.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: Tamat subsidi: Pemborong, peniaga jangka harga ayam naikSaya masih tidak tahu lagi berapa harga ayam tanpa subsidi boleh dijual, sudah tentu harga akan naik. Kerajaan kena pantau.

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Perlu sesuaikan harga makanan jika ayam naik, kata peniagaPenyesuaian harga makanan bergantung kenaikan harga ayam di pasaran, kata peniaga selepas penamatan subsidi dan kawalan harga mulai hari ini.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: Harga ayam terkawal, KPDN pantau peniaga ambil kesempatanHarga ayam terkawal, KPDN pantau peniaga ambil kesempatan

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Subsidi tamat: Harga ayam turun di PerlisSubsidi tamat: Harga ayam turun di Perlis

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Peniaga diingat tidak naikkan harga ayam sesuka hatiPeniaga diingat tidak naikkan harga ayam sesuka hati

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Tanpa subsidi: Harga ayam turun RM9.40 dari RM10.40 di Pasar BalokTanpa subsidi: Harga ayam turun RM9.40 dari RM10.40 di Pasar Balok

Source: UMonline | Read more ⮕