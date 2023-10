STV Relau terima peruntukan RM50 juta

SEBERANG PERAI: Kementerian Ekonomi memperuntukkan sebanyak RM50 juta bagi membiayai pelaksanaan projek Sedusun Tech Valley (STV) di Relau dekat sini, yang akan dijadikan pusat ekopelancongan unik di Pulau Pinang.

Ketua Menteri, Chow Kon Yeow berkata, projek terbabit ketika ini berada di peringkat reka bentuk dan dijangka siap sepenuhnya pada suku kedua 2026. Katanya, usahasama antara Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA) bersama kerajaan negeri dan sektor swasta itu akan mengubah Stesen Pertanian Relau menjadi Lembah Silikon pertanian di Pulau Pinang.“Tahun depan, panggilan tender akan dibuka menerusi peruntukan RM50 juta yang diperoleh daripada Kementerian Ekonomi.

“Setelah menjalankan kejuruteraan nilai (VE) nanti, baru kita akan tahu sejauh mana pelaksanaan komponen dapat dilakukan menggunakan peruntukan terbabit,” katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Seminar Pelaburan Sektor Agromakanan Malaysia dan Pelancaran Lembah Teknologi Sedusun (STV) di Bertam, di sini hari ini. headtopics.com

Yang hadir sama, Ketua Eksekutif NCIA, Mohamad Haris Kader Sultan dan Pengerusi Jawatankuasa Agroteknologi dan Keterjaminan Makanan, Pembangunan Koperasi negeri, Fahmi Zainol. Mengulas lanjut, beliau berkata, komponen perojek berkenaan akan dilaksanakan secara berfasa sekiranya peruntukan terbabit tidak mencukupi bagi membolehkan ia siap mengikut jangka masa ditetapkan.

“STV bakal memberi peluang kepada pemain industri dan orang awam untuk menyaksikan sendiri bagaimana pertanian serta teknologi boleh diintegrasikan, malah dianggarkan akan menarik lebih 10,000 pelancong menjelang 2030,” katanya. – UTUSAN headtopics.com

