SPRM Kelantan tahan dua penjawat awam kemuka tuntutan palsu

Menurut sumber, suspek pertama seorang lelaki ditahan kira-kira 9 pagi tadi ketika diminta hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Kelantan, manakala suspek kedua seorang wanita pula ditahan di rumahnya kira-kira pukul 1 tengah hari.

“Kedua-dua suspek berumur dalam lingkungan 50-an itu dipercayai membuat tuntutan palsu pada 2019 sedangkan tiada pembekalan dibuat. “Suspek lelaki yang juga pemilik sebuah syarikat dipercayai bersubahat bersama suspek wanita mengemukakan tiga tuntutan palsu kepada pihak sekolah terbabit,“ katanya dalam kenyataan hari ini.

Sementara itu, Pengarah SPRM Kelantan Rosli Husain ketika dihubungi mengesahkan tangkapan itu dan kes disiasat di bawah Seksyen 28(1)(C) dan Seksyen 18 Akta SPRM 2009.

