Sokong PM: Bersatu keluar surat tunjuk sebab kepada Iskandar Dzulkarnain

PETALING JAYA: Dzulkarnain Abdul Khalid yang sebelum ini mengisytiharkan sokongannya kepada Perdana Menteri.

Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainudin berkata, langkah tersebut diambil sebelum sebarang tindakan dikenakan ke atas Iskandar Dzulkarnain mengikut perlembagaan parti. “Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu juga antara lain membincangkan kedudukan Iskandar Dzulkarnain,” katanya menerusi satu kenyataan, hari ini.

Terdahulu, Utusan Malaysia melaporkan, skandar Dzulkarnain memutuskan menyokong kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, keputusan itu dibuat selepas meneliti rintihan berterusan pengundi dan menitikberatkan keperluan mendesak untuk menangani masalah krisis kenaikan kos sara hidup yang melanda kawasannya. headtopics.com

Namun, Perikatan Nasional (PN) mendakwa tindakan Iskandar Dzulkarnain itu selepas beliau diugut atas kesalahan rasuah sekiranya enggan menandatangani kenyataan media yang disediakan lebih awal menyokong kerajaan.

Bagaimanapun, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menafikan dakwaan tersebut dan menjelaskan Iskandar Dzulkarnain tidak ada melakukan perjumpaan dengan Perdana Menteri sebelum mengisytiharkan sokongan. headtopics.com

Dalam perkembangan lain, Hamzah yang juga Ahli Parlimen Larut itu turut mengumumkan bahawa pada November ini Bersatu akan mengadakan Perhimpunan Agung Tahunan. “Mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu malam tadi yang dipengerusikan Presiden, Tan Sri Muhyiddin Mohd Yassin membuat ketetapan bahawa Perhimpunan Agung Tahunan akan berlangsung dari 23 hingga 25 November 2023, bertempat di Ideal Convention Centre (IDCC), Shah Alam.

Read more:

UMonline »

Bersatu issues Kuala Kangsar MP showcause letter over support for govtThe party’s secretary-general Hamzah Zainudin said Bersatu’s top leadership discussed Iskandar Dzulkarnain’s position yesterday. Read more ⮕

Bersatu issues show cause letter to Kuala Kangsar MP for backing Anwar govtKUALA LUMPUR, Oct 27 — Parti Pribumi Bersatu Malaysia said today it has issued its Kuala Kangsar MP Datuk Iskandar Dzulkarnain Abdul Khalid with a show cause letter following the... Read more ⮕

Ahli Parlimen Kuala Kangsar diminta jawab surat tunjuk sebab sokong PMSetiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainudin berkata langkah itu dibuat sebelum sebarang tindakan diambil ke atas beliau mengikut perlembagaan parti. Read more ⮕

Umat Islam Pulau Pinang terus sokong perjuangan PalestinUmat Islam Pulau Pinang terus sokong perjuangan Palestin Read more ⮕

Zahid: Malaysia komited sokong perjuangan Palestin, tidak tunduk tekanan kuasa asingLONDON: Kerajaan Malaysia akan terus komited menyokong perjuangan rakyat Palestin dan tidak tunduk dengan tekanan daripada kuasa asing dalam isu itu, ... Read more ⮕

KBS akan bantu, sokong bangunkan sukan Flag FootballSHAH ALAM: Kementerian Belia dan Sukan (KBS) akan membantu dan memberi sokongan yang diperlukan Malaysia American Football Association (MAFA) dalam me... Read more ⮕