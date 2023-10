SMK Munshi Abdullah laksana penggiliran, PdPR

MELAKA: di rumah (PdPR), berikutan kerosakan hampir keseluruhan di tujuh blok akibat dibadai angin kuat, Sabtu lalu.

Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Melaka, Datuk Rahmad Mariman berkata, ia akan dilaksanakan dalam tempoh dua bulan melibatkan pelajar tingkatan satu hingga empat.

Katanya, sesi pembelajaran secara bersemuka hanya melibatkan pelajar tingkatan lima dan enam yang berhadapan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). “Kejadian ribut yang melanda SMK Munshi Abdullah telah menyebabkan banyak kerosakan kecil di beberapa blok, bangunan utama sekolah pula didapati terjejas teruk dan Jabatan Kerja Raya (JKR) sedang melakukan penilaian serta pembaikan. headtopics.com

“Susulan itu pelajar tingkatan satu, dua, tiga dan empat akan meneruskan pembelajaran secara penggiliran dan PdPR, sesi pembelajaran berjalan seperti biasa (bersemuka) bagi tingkatan lima dan enam,” katanya kepada pemberita di sini, hari ini.

Dalam kejadian pukul 2.40 petang Sabtu lalu, hampir keseluruhan tujuh blok sekolah itu mengalami kerosakan dibadai angin kuat yang dikatakan seperti puting beliung. Paling teruk apabila kesemua bumbung di blok C yang menempatkan lapan kelas, satu bilik guru dan pejabat tercabut sehingga menampakkan rangka kayu siling. headtopics.com

Tambah Rahmad, untuk minggu ini, pembelajaran secara bersemuka melibatkan pelajar tingkatan empat, lima dan enam. “Kaedah pembelajaran yang dilakukan secara penggiliran dan keberkesanan langkah tersebut akan diteliti. Untuk minggu ini yang hadir bersemuka pelajar tingkatan empat, lima dan enam. Tingkatan satu, dua tiga dari rumah,” katanya. – UTUSAN

