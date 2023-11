Sivakumar: Skim Keilatan akan diperluas kepada pekerja asing

“Ini bagi meningkatkan tahap jaringan perlindungan sosial dan memberi keadilan kepada pekerja yang berkhidmat di pelbagai sektor dan industri termasuk buruh asing di negara ini selari dengan Konvensyen 19 Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO),” katanya.

Skim Keilatan memberi perlindungan kepada pekerja daripada keilatan atau kematian akibat dari sebarang sebab yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. “Untuk pekerja tempatan, mereka dilindungi dengan Skim Bencana Kerja dan Skim Keilatan dengan kadar caruman dibuat majikan sebanyak 1.75 peratus manakala pekerja membayar 0.5 peratus.

Dalam pada itu, Sivakumar turut menggesa agar majikan pekerja domestik asing mencarum skim Perkeso bagi membolehkan pekerja mereka dilindungi dengan Skim Bencana Kerja. “Perangkaan ini menunjukkan bahawa ada segelintir majikan di negara ini masih tidak akur terhadap arahan berkenaan,” katanya.

“Sehingga kini, sebanyak 37,328 insiden kemalangan membabitkan pekerja asing dilaporkan kepada Perkeso dengan jumlah bayaran manfaat keselamatan sosial yang sudah dilunaskan kepada Orang Berinsurans dan waris menjangkau RM76.57 juta,” katanya.

