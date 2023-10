Sivakumar: Kementerian Sumber Manusia sedang giat galakkan ekosistem modal insan

: Kementerian Sumber Manusia sedang giat bekerjasama dengan pemain industri untuk mengalakkan pembangunan yang memberangsangkan ekosistem modal insan tempatan, kata Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar.

Beliau berkata langkah itu adalah antara usaha penting untuk memacu aspirasi Malaysia menjadi sebuah negara maju sepenuhnya. “Untuk mencapai matlamat yang bercita-cita tinggi ini, negara tidak mampu kehilangan kumpulan tenaga mahir kerana kekurangan prospek kerjaya yang baik atau sistem pembangunan modal insan yang ketinggalan,“ katanya dalam ucapan perasmian dan pelancaran Persidangan dan Pameran Modal Insan Kebangsaan (NHCCE) di sini hari ini.

Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan merasmikan dan melancarkan acara dua hari itu yang bermula hari ini. Sementara itu ketika ditemui pemberita Sivakumar berkata tenaga mahir negara kini berada pada kadar 27 peratus berbanding sasaran yang ditetapkan negara iaitu mencapai tahap 35 peratus menjelang 2030. headtopics.com

“Saya telah meminta jabatan dan agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia untuk pastikan negara berada pada landasan yang betul untuk mencapai sasaran itu dengan memberikan latihan yang sewajarnya dan tidak ada yang tidak sepadan,” katanya.

Dalam pada itu, Kementerian Sumber Manusia dan Pembangunan Sumber Manusia (HRD Corp) dalam satu kenyataan bersama berkata persidangan bertemakan ‘Pioneering Growth, Inspiring Change’ NHCCE 2023 membariskan 30 penceramah dan antaranya ialah pakar modal insan terkenal dunia, pengamal sumber manusia dan pakar di dalam bidang berkenaan. headtopics.com

NHCCE, persidangan dan pameran modal insan terbesar di Asia Tenggara disertai kira-kira 4,000 peserta tempatan dan antarabangsa dengan 400 pempamer yang menyediakan trend terkini termasuk model peningkatan kemahiran dan teknologi baharu. -

NHCCE 2023 tingkat kualiti pembangunan sumber manusiaNHCCE 2023 tingkat kualiti pembangunan sumber manusia - V. Sivakumar Read more ⮕

Sivakumar: Human Resources Ministry working on human capital ecosystemKUALA LUMPUR: The Human Resources Ministry is actively working with industry players to nurture a buoyant local human capital development ecosystem, s... Read more ⮕

Budget 2024: HR ministry to ensure RM180mil allocation for skills development managed efficiently, says SivakumarThe Banyumas City Police have discovered that the glass flooring on a bridge that shattered at a tourist destination in the Limpakuwus pine forest in Banyumas regency, Central Java, Indonesia, on Wednesday was extremely thin, measuring only 1.2cm. Read more ⮕

Charting Malaysia’s future workforce via national training index, says SivakumarThe Banyumas City Police have discovered that the glass flooring on a bridge that shattered at a tourist destination in the Limpakuwus pine forest in Banyumas regency, Central Java, Indonesia, on Wednesday was extremely thin, measuring only 1.2cm. Read more ⮕

[Video] Warga Emas Lambai Tangan Ke Arah Kamera Ketika Liputan Kementerian Kesihatan GazaWarga emas itu telah melambaikan tangan sambil tersenyum ke arah kamera ketika liputan berita seolah-olah memberikan khabar kepada ahli keluarga yang lain bahawa dirinya masih hidup. Read more ⮕

Kementerian arah matikan elektrik jika artis luar negara ‘buat hal’Kementerian Komunikasi dan Digital meminta penganjur berbuat demikian sebagai garis panduan tambahan susulan insiden biadab kumpulan The 1975 Julai lalu. Read more ⮕