Shooting Incident at Kuala Lumpur International Airport Terminal 1

Umum sedia maklum semalam telah berlakunya insiden tembakan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Kuala Lumpur Terminal 1 . Kejadian berkenaan telah mengakibatkan seorang pengawal peribadi dilaporkan cedera parah di bahagian perut dan ketika ini difahamkan berada dalam keadaan koma.

Baca Artikel Berkaitan: Tembakan Di KLIA: Suspek Tiada Permit Senjata Api & Isteri Sedang Hamil, Ini Apa Yang Kita Tahu Setakat Ini Perkara itu turut disahkan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husain serta memaklumkan Hafizul telah ditahan sekitar jam 3 petang tadi .

