Sering selesema, mata merah, hidung berdarah rupanya hidap kanser

JOHOR BAHRU: Seorang pekerja swasta, Siti Arziah Ismail, 61, yang dahulu bergerak aktif kini terpaksa bergantung kepada suami dan ahli keluarga untuk bergerak akibat penyakit kanser pangkal hidung yang dihidapinya.

“Saya hanya alami simptom itu bagi tempoh singkat sebelum disahkan menghidap kanser pada bulan lalu, hasil pemeriksaan yang dijalankan doktor mengesan ketumbuhan di hidung. Dia menjalani pemeriksaan dan rawatan susulan di Hospital Sultanah Aminah (HSA) dan Hospital Sultan Ismail (HSI) selama 10 hari.

Siti Arziah yang tidak mempunyai cahaya mata berkata, segala kos perubatan serta kos berulang-alik dari rumah di Bandar Baru Uda, di sini ke HSI ditanggung sepenuhnya oleh suaminya yang bekerja sebagai jurukamera sambilan. headtopics.com

Dia kini hanya bergantung dengan bekalan susu khas yang disyorkan doktor untuk mendapatkan zat dan tenaga yang dianggarkan menelan belanja kira-kira RM1,000 sebulan.

