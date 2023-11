Sengaja cari publisiti murahan sebar fitnah terhadap Wan Rosdy

“Umum mengetahui himpunan besar-besaran oleh kerajaan Pahang itu tanda solidariti dan sokongan kepada rakyat Palestin yang ditindas dan diserang rejim zionis. “Bukan Tok Wan (Wan Rosdy) tidak sedar, beliau sedar dan minta ia (kesalahan) tidak sebarkan. Kenapa masih sebar dan buat pula hantaran jelek?,” soalnya di sini.

Pada himpunan tersebut, lebih 10,000 orang menyertai himpunan yang dianjurkan kerajaan Pahang itu bagi melahirkan rasa simpati dan solidariti terhadap nasib malang rakyat Palestin yang terus ditindas, dizalimi dan dibunuh rejim Israel.

Hantaran itu menerima 4,400 respon dan juga komen yang rata-ratanya mengecam, memperlekeh dan menghina Menteri Besar.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: Siasat pengendali Facebook Promosi PN Maran hina Wan RosdySiasat pengendali Facebook Promosi PN Maran hina Wan Rosdy

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Gaza terkini: Israel terus ‘sengaja’ menyasarkan hospitalGaza terkini:Israel terus menyasarkan hospital dan pusat perubatan di wilayah yang terkepung itu hingga menyebabkan krisis perubatan..

Source: UMonline | Read more ⮕

THESUNDAILY: Dr Wan Azizah: Expand role of libraries in line with Malaysia MadaniKUALA LUMPUR: The role of libraries must evolve in line with the Malaysian MADANI framework to promote the development of a sophisticated and cultured...

Source: theSundaily | Read more ⮕

FMTODAY: Polis profesional siasat kes fitnah Dr Wan AzizahIa susulan siasatan terhadap pengguna media sosial dikenali ‘Ratu Naga’ kerana didakwa memuat naik hantaran berbaur fitnah.

Source: fmtoday | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: Police quiz social media content provider ‘Ratu Naga’ over alleged defamation of Wan AzizahKuala Lumpur: Social media content provider Syarul Ema Rena Abu Samah or also known as “Ratu Naga” arrived at Bukit Aman to give her statement regarding an Instagram and TikTok post that was deemed to have defamed the Prime Minister’s wife Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕

UMONLINE: Wan Ahmad Fayhsal bidas Duta Besar Malaysia ke AS isu ‘demarche’Wan Ahmad Fayhsal bidas Duta Besar Malaysia ke AS isu 'demarche'

Source: UMonline | Read more ⮕