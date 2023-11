Selepas lakonan, Penelope Cruz terjun ke bidang fesyen

Kata Penelope, koleksi eksklusif itu telah direka bagi memenuhi keperluan wanita moden yang mendambakan gabungan praktikal dan imaginasi selain menggabungkan keanggunan dengan keselesaan bersama. “Untuk projek ini, kami mendapat inspirasi daripada falsafah jenama Geox yang memerlukan bahan dan teknologi yang terbaik sambil mengekalkan aura yang bergaya,” katanya.

Sementara itu, menurut pengasas dan pengerusi Geox, Mario Moretti Polegato, pemilihan Penelope disifatkan sebagai ideal dalam menyampaikan falsafah utama jenama berkenaan. “Kerjasama strategik bersama Penelope dilihat sangat bersesuaian dengan imej aktres terkemuka itu yang memiliki kualiti seperti profesionalisme, kesederhanaan, kekuatan, keanggunan dan kejelitaan yang bertepatan dengan nilai,semangat dan aspirasi jenama kami,”katanya.

