Selangor sedia kerjasama bantu penduduk Gaza

SHAH ALAM: Kerajaan Negeri Selangor memaklumkan menerima kertas cadangan bagi menghulurkan bantuan kepada mangsa krisis kemanusiaan akibat perang Israel – Palestin di Gaza.

“Untuk pengetahuan kerajaan negeri juga menerima kertas cadangan daripada penganjur yang kita pernah kerjasama sebelum ini pada 2021, sebagai contoh kerajaan negeri mengeluarkan dana untuk membeli ambulans dan kemudahan peralatan kesihatan yang sekarang masih lagi beroperasi di Gaza.

Terdahulu, beliau menyerahkan cek cura kepada Setiausaha Bahagian Asia Barat Kementerian Luar Negeri, Datuk Zahairi Baharim sebagai simbolik sumbangan RM1 juta daripada kerajaan negeri kepada Tabung Kemanusiaan Palestin. headtopics.com

“Setakat ini tiada, tetapi dalam media sosial kita dapat lihat how split the world daripada persoalan itu termasuk daripada kerajaan sampailah kepada syarikat-syarikat. “Tiada yang secara spesifik sebab kita tidak berurusan langsung dengan negara luar yang biasanya di bawah Wisma Putra atau Kerajaan Persekutuan,” jelasnya.

