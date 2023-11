Segera fail tuntutan baki gaji, pekerja MYAirline diberitahu

PUTRAJAYA: Pekerja syarikat penerbangan MYAirline yang terjejas ekoran penggantungan operasi syarikat berkenaan sejak 12 Okt lalu diminta memfailkan tuntutan baki gaji mereka di pejabat Jabatan Tenaga Kerja (JTK) berhampiran dengan segera.

Kementerian Sumber Manusia (KSM) dalam kenyataan memaklumkan prosedur berkenaan perlu bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil selaras peruntukan undang-undang. Menurut KSM, seramai 123 pekerja memfailkan tuntutan baki gaji mereka terhadap MYAirline di JTK setakat 31 Okt lalu dan KSM juga mengadakan sesi pertemuan dengan mereka yang terlibat pada 16 Okt lalu.“KSM bersama JTK akan sentiasa memantau dan memastikan kebajikan para pekerja syarikat penerbangan ini sentiasa terjaga dan terbela,” menurut kenyataan itu.

Penggantungan operasi MYAirline yang dikatakan ekoran tekanan kewangan turut menimbulkan persoalan dalam kalangan lebih 500 kakitangan syarikat penerbangan itu berhubung status perkhidmatan mereka dalam syarikat berkenaan yang memulakan penerbangan sulungnya pada 1 Dis lalu.

Pada 16 Okt lalu, Pengarah dan Eksekutif Interim MYAirline, Azharuddin A Rahman, dilaporkan berkata pihaknya akan memberi keutamaan untuk menyelesaikan dua isu penting iaitu memulangkan wang pelanggan yang membuat pembayaran bagi tempahan tiket dan membayar gaji kakitangan.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MALAYMAIL: MYAirline says in advanced negotiations with two potential investorsKUALA LUMPUR, Oct 31 — MYAirline Sdn Bhd today said that it has received over 15 proposals from potential investors, two of whom are in the advanced stages of negotiations. In a...

Source: malaymail | Read more ⮕

MALAYMAIL: MYAirline says in advanced negotiations with two potential investorsKUALA LUMPUR, Oct 31 — MYAirline Sdn Bhd today said that it has received over 15 proposals from potential investors, two of whom are in the advanced stages of negotiations. In a...

Source: malaymail | Read more ⮕

MALAYMAIL: MYAirline says in advanced negotiations with two potential investorsKUALA LUMPUR, Oct 31 — MYAirline Sdn Bhd today said that it has received over 15 proposals from potential investors, two of whom are in the advanced stages of negotiations. In a...

Source: malaymail | Read more ⮕

STARONLINE: MYAirline negotiating with 15 potential investorsMANILA (Philippine Daily Inquirer/Asia News Network): Police are looking for evidence that will directly link the police officer identified as a “person of interest” in the disappearance of beauty queen, former Miss Batangas Catherine Camilon.

Source: staronline | Read more ⮕

MALAYMAIL: MYAirline employees lodge police report over salary arrearsSEPANG, Oct 31 — A group of up to 20 employees of MYAirline today lodged a police report against the troubled carrier regarding their salary arrears. They lodged a police report...

Source: malaymail | Read more ⮕

THESUNDAILY: MYAirline employees lodge police report over salary arrearsSEPANG: A group of up to 20 employees of MYAirline today lodged a police report against the troubled carrier regarding their salary arrears. They lodg...

Source: theSundaily | Read more ⮕