SBH Kibing Solar buka kemudahan pembuatan baharu di KKIP

Menurut kenyataan itu program latihan intensif akan diadakan kepada tenaga kerja yang bakal tiba untuk memastikan kelancaran operasi kemudahan baharu tersebut. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam kenyataan sama menyambut baik langkah pengembangan SBH Kibing Solar bernilai RM3 bilion menerusi kilang pembuatan keduanya di Sabah.

Tengku Zafrul berkata pelaburan yang signifikan dalam kilang baharu ini menegaskan kedudukan Malaysia sebagai penggiat utama dalam rantaian nilai pembuatan lengkap PV solar di samping menyokong matlamat sifar bersih pelepasan gas rumah hijau menjelang 2050.

“Limpahan daripada pelaburan ini pastinya akan memberi manfaat kepada Sabah dalam pelbagai aspek termasuk pemindahan teknologi dan penciptaan pekerjaan.

