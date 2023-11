Saman fitnah: Mahkamah Rayuan tolak rayuan Apandi Ali

“Keputusan Mahkamah Tinggi disahkan dan perayu (Mohamed Apandi) perlu membayar kos RM100,000 kepada responden (Lim),” kata Hakim Hadhariah. Mohamed Apandi menyaman Lim kerana didakwa memfitnah beliau dalam artikel mengenai skandal 1Malaysia Development Bhd (1MDB).

“Kami juga bersetuju bahawa sebagai Ahli Parlimen (Iskandar Puteri, Johor ketika itu), defendan (Lim) mempunyai kewajipan untuk menyoal apa yang sedang berlaku berhubung siasatan skandal 1MDB. “Sebagai Ahli Parlimen, defendan mempunyai kewajipan untuk membangkitkan perkara-perkara yang berkepentingan awam kepada pengundinya, terutamanya mengenai kes wang rakyat yang melibatkan seorang perdana menteri (Najib). Pembaca blognya, termasuk rakyat Malaysia berhak untuk dimaklumkan tentang perkembangan penyiasatan terhadap skandal itu.

Hakim Hadhariah berkata Mahkamah Rayuan bersetuju dengan kesimpulan yang dibuat oleh hakim Mahkamah Tinggi mengenai kredibiliti plaintif (Mohamed Apandi). Hakim itu berkata Lim dalam keterangan lisannya berkata Mohamed Apandi sebagai Peguam Negara (AG) pada masa itu, secara praktikalnya tidak mengambil sebarang langkah sewajarnya untuk menyiasat skandal 1MDB.

“Kelakuannya menunjukkan beliau takut untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Peguam Negara seperti yang dijangkakan secara munasabah oleh peraturan. Pada pandangan kami, satu-satunya perkara munasabah yang disimpulkan daripada perkataan yang dipersoalkan bahawa plaintif telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Peguam Negara,“ katanya.“Ia semestinya mengikut bahawa jika reputasi plaintif (Mohamed Apandi) terjejas, ia adalah kerana kelakuannya sendiri.

