Sabah kekalkan pilihan bahasa Inggeris untuk surat rasmi

Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan) Sabah Datuk Dr Ahemad Sade berkata mesyuarat itu akan diadakan menjelang persidangan Dewan Undangan Negeri akan datang, bulan depan. “Buat masa ini ia berjalan seperti biasa. Pengumuman Persekutuan belum dilaksanakan lagi,” katanya kepada media selepas melancarkan buku rancangan pencegahan rasuah Jabatan Perhutanan, di sini, Khamis.

Rabu lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru agar tidak melayan malah memulangkan surat rasmi yang ditujukan kepada kerajaan Persekutuan, yang ditulis dalam bahasa selain bahasa kebangsaan.

Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Dato Sri Mohamad Abu Bakar Marzuki berkata negeri itu "tidak akan mengikut peringatan" itu dengan mengatakan " ia tidak terpakai di Sarawak".

Sementara itu, Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah Phoong Jin Zhe percaya Sabah boleh menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel.“Pelabur dan syarikat antarabangsa dialu-alukan untuk berkomunikasi dengan kementerian dan jabatannya sama ada dalam bahasa Melayu atau Inggeris.

"Memandangkan latar belakang sejarah Sabah yang unik dan Perjanjian Malaysia 1963, Sabah harus diberi kelonggaran dan kebebasan dalam perkara ini."Pendekatan ini akan membantu Sabah menjadi destinasi pelaburan antarabangsa yang sedang berkembang pesat," katanya dalam satu kenyataan.

