Sabah harap Kementerian Persekutuan tidak berlengah-lengah

Namun, ada beberapa isu dari segi pelaksanaan, antara lain, kerana sedikit isu disebabkan bajet yang terlewat, tahun lalu. “Sebab itu saya menyokong Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mustapha Sakmud bahawa aspek pelaksanaan perlu mempunyai kaedah luar kotak bagi memastikan projek itu dapat direalisasikan pada peringkat awal,” kata Armizan.

Beliau mengulas kenyataan Mustapha yang meminta Persekutuan mengeluarkan dana pembangunan untuk Sabah secepat mungkin supaya projek-projek itu dapat dijalankan termasuk peruntukan pembangunan RM6.6 bilion untuk Sabah seperti yang diumumkan Perdana Menteri ketika membentangkan Belanjawan Negara 2024.Armizan yang juga Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata demikian selepas merasmikan program Jualan Rahmah di Kg Warisan di Darau, Kota Kinabalu, 22 Okt lepas.

Hadir sama Mustapha, Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) Sabah Georgie Abas dan pegawai kanan lain.Armizan berkata, Perdana Menteri telah memberitahu semua kementerian supaya bersedia sebaik sahaja Bajet 2024 diluluskan di Parlimen.“Kementerian Persekutuan tidak harus menunggu sehingga Belanjawan diluluskan. Mereka sepatutnya mula memperincikan senarai projek tahun ini supaya mereka boleh menghantarnya awal tahun depan ke Sabah dan Sarawak.

“Apabila Parlimen luluskan, laksanakannya. Tolong jangan berlengah-lengah dan sediakan kerja-kerja diperlukan supaya pembiayaan untuk sebarang projek pembangunan dapat disalurkan segera untuk memberi manfaat kepada rakyat di kedua-dua negeri.”

