RUU 355 masih dalam sesi libat urus, kata menteri

Mac lepas, Mohd Na’im Mokhtar berkata, pindaan Akta 355 akan dibawa ke Jemaah Menteri untuk mendapatkan keputusan dasar. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR: Kerajaan dalam proses mengadakan libat urus dengan pihak berkepentingan berhubung pindaan Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 atau Akta 355, kata Mohd Na’im Mokhtar. “(Tentang) RUU 355, kita masih lagi dalam sesi libat urus, kita adakan perbincangan dengan pihak majlis agama Islam negeri-negeri, pihak Istana, dan sebagainya,” katanya merujuk pada draf pindaan akta tersebut.

Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat selepas ditanya mengenai status terkini tindakan kerajaan meminda akta tersebut. Mac lepas, Naim berkata, pindaan akta tersebut akan dibawa ke Jemaah Menteri untuk mendapatkan keputusan dasar. headtopics.com

RUU 355 telah diluluskan Jabatan Peguam Negara pada 7 Okt tahun lepas, dan sepatutnya dibentangkan pada sidang Parlimen hujung bulan itu.Penggubalan semula Akta 355 hasil Persidangan Penyelarasan Undang-undang Syarak dan Sivil Ke-27 pada 2021 akan menyeragamkan kuasa Mahkamah Syariah di negara ini.

