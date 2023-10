Runding lagi isu peruntukan, PAS serah kepada ketua pembangkang, kata Tuan Ibrahim

Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata terpulang kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainudin untuk berunding sekali lagi berhubung isu peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang.

PETALING JAYA: PAS menyerahkan kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainudin sama ada akan membuat rundingan sekali lagi berhubung status peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man, bagaimanapun berkata peruntukan itu sepatutnya diberikan secara terus tanpa menjadikan rundingan sebagai syarat memandangkan pentadbiran sebelum ini juga tidak membuat ketetapan tersebut.Menurutnya, kerajaan sepatutnya mencontohi negeri yang ditadbir Perikatan Nasional (PN) yang tidak menetapkan sebarang syarat atau rundingan untuk menyalurkan peruntukan kepada Adun pembangkang.

“Sehingga kini tiada peruntukan disalurkan kepada pembangkang. Ia adalah hak yang perlu ditunaikan bahkan dalam piagam Madani, adil adalah teras utama,” katanya kepada FMT. Tuan Ibrahim berkata demikian ketika ditanya sama ada pembangkang akan mengatur rundingan sekali lagi bagi memastikan wakil rakyatnya diberi peruntukan oleh Putrajaya. headtopics.com

Terdahulu, pada sidang media di Muktamar PAS kali ke-69 Sabtu lalu, Ahli Parlimen Kubang Kerian itu berkata berkata wakil pembangkang sebelum ini pernah mengadakan pertemuan dengan pemimpin kerajaan membincangkan isu peruntukan.

Isu pemberian peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang menghangatkan sidang Dewan Rakyat sebelum ini dan terbaharu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang menggesa kerajaan berlaku adil kepada pembangkang termasuk diberikan peruntukan sama rata kerana kedua-dua pihak bukannya musuh. headtopics.com

