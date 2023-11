RM11 per kg harga ayam tertinggi, terendah RM6.49

Dalam pemeriksaan setakat 1 tengah hari itu, beliau berkata hanya 68 premis atau 4.6 peratus daripada keseluruhan 1,484 premis yang diperiksa di Semenanjung Malaysia menjual ayam pada harga lebih tinggi daripada harga siling yang pernah ditetapkan sebelum ini iaitu RM9.40 per kg.

“Apa yang kami lakukan berdasarkan dapatan ini selain meneruskan pemantauan adalah kami memutuskan untuk melihat secara mikro bagi kawasan yang mempunyai jualan (ayam) di atas harga RM9.40, dari segi lokaliti dan jenis premis sama ada kedai runcit, pasar raya atau pasar mini.

“Kerana kami ingin memastikan penguat kuasa turun ke premis untuk melihat apa isu sebenar mereka, adakah isu bekalan dan kos operasi sehingga menyebabkan mereka tidak boleh menjual harga di bawah RM9.40,” katanya selepas meninjau harga ayam di Pasar Raya Lotus’s di sini hari ini.

Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu pada 30 Okt mengumumkan kerajaan menamatkan sepenuhnya pemberian subsidi dan harga kawalan bagi ayam bermula 1 Nov, manakala melanjutkan pemberian subsidi dan harga kawalan telur gred A, B dan C mengikut mekanisme sedia ada.

Mohamad berkata penamatan subsidi secara pukal itu adalah untuk mengurangkan ketirisan subsidi yang turut dinikmati oleh warga asing dan golongan berpendapatan tinggi, selain meminta orang ramai tidak membuat pembelian panik dalam tempoh beberapa hari ini memandangkan bekalan ayam dijamin mencukupi.

Armizan berkata tindakan pemantauan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) juga bersekali dengan aspek penguatkuasaan dengan tindakan boleh diambil di bawah Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 (Akta 723) dan Akta Persaingan 2010 sekiranya harga ayam yang dijual tidak munasabah.

