RM10 juta diperuntuk baiki runtuhan cerun di Taman Bukit Mewah

: Sebanyak RM10 juta diluluskan kerajaan negeri Selangor bagi membaiki segera cerun yang runtuh di Taman Bukit Mewah, Kajang yang turut menjejaskan 27 unit rumah di kawasan tersebut.

Exco Infrastruktur dan Pertanian negeri Izham Hashim berkata masalah yang telah berlarutan sejak sekian lama itu kini semakin serius dan kesemua penghuni di 27 rumah terbabit telah mengosongkan kediaman masing-masing.

Izham berkata pihaknya akan membuat lawatan ke kawasan tersebut pada Ahad ini bagi meninjau keadaan cerun itu dan kerja pembaikan yang dilakukan dibuat menggunakan kaedah kecemasan dan tidak menggunakan kaedah tender biasa memandangkan keadaan runtuhan yang kini serius. headtopics.com

“Peruntukan segera RM10 juta itu akan digunakan bagi menstabilkan tanah, sebab sudah boleh nampak struktur binaan dalam tanah di cerun itu,” katanya kepada media di sini hari ini. “Sekarang proses pengosongan rumah diuruskan oleh Majlis Perbandaran Kajang (MPKJ) dan penduduk kini menyewa di tempat lain dengan juga dibantu oleh MPKJ. Arahan pengosongan itu dibuat baru-baru ini,” katanya. - Bernama

Read more:

theSundaily »

Apple raises price again for Apple One & Apple Arcade subscribers with up to RM10/monthExactly a year ago, Apple raised the prices of its TV+, Music and One subscriptions by up to RM10 per month. Once again, the company is doing it again Read more ⮕

Jurujual pandu cuai sebabkan kemalangan didenda RM10,000TAWAU: Seorang jurujual lelaki didenda RM10,000 atau penjara tiga bulan di Mahkamah Majistret di sini, pada Rabu, kerana memandu secara cuai sehingga menyebabkan dua orang cedera dalam kemalangan jalan raya tahun lepas. Read more ⮕

Amelia Henderson hanya perlu bayar ganti rugi nominal RM10,000Pelakon Amelia Henderson tidak perlu membayar RM200,000 kepada syarikat produksi A. Aida Production Sdn. Bhd., sebaliknya hanya menjelaskan Read more ⮕

RM800mil in contraband seized by Bukit Aman's internal security department, says IGPPETALING JAYA: Eight months since “Luxury Tax” was first mentioned and after countless debates among the industry players, the government is said to have listed several possible taxable luxury goods. Read more ⮕

Taman IBS, Bandar Perabot Gua Musang prospek besar pelaburan di KelantanKOTA BHARU: Taman Perindustrian Sistem Binaan Berindustri (IBS) di Sungai Bagan, Machang dan Bandar Perabot Gua Musang di sini menjadi prospek besar yang bakal menjana pelaburan sekali gus melonjakan lagi perkembangan ekonomi di di negeri ini Read more ⮕

Company director loses RM7m to ‘Yoamex’ crypto scam: Bukit AmanKuala Lumpur: A company director suffered losses amounting to RM7.1 million after falling victim to a cryptocurrency investment scam in July. Read more ⮕