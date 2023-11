Ringgit menyusut bukan gambaran ekonomi Malaysia terjejas

Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, kejatuhan ringgit sebahagian besarnya didorong perkembangan global yang dipengaruhi pengukuhan dolar Amerika Syarikat (AS) dan ketidaktentuan pertumbuhan ekonomi China.

“Walaupun nilai mata wang ringgit menurun berbanding dolar AS, namun ekonomi Malaysia masih kekal berdaya tahan disokong permintaan domestik yang mampan. TERBUKA Anwar berkata, sebagai negara perdagangan dan ekonomi yang terbuka, ringgit akan dipengaruhi oleh faktor global.

Jelasnya, pemulihan kestabilan pasaran dunia, penambahbaikan sentimen pelabur dan lebihan penerimaan pertukaran wang asing yang dipengaruhi oleh kegiatan teras ekonomi negara dijangka dapat memperkukuh nilai ringgit.

“BNM akan terus menguruskan risiko-risiko dari perkembangan domestik dan luaran serta bersedia untuk menggunakan instrumen dasar operasinya bagi memastikan keadaan pasaran yang teratur,” katanya.

