Ribuan pelarian Afghan berkumpul di sempadan susulan langkah Pakistan usir pendatang

“Lebih 10,000 warga Afghanistan telah menyeberangi sempadan semalam dan kami menjangkakan 25,000 lagi hari ini,” kata Fazal Rabi, timbalan ketua agensi pelarian Pakistan, kepada agensi berita Jerman (dpa).

Lebih seratus keluarga masing-masing terdiri daripada kira-kira 30 orang anggota dilihat berada dalam barisan lori di Torkham, satu daripada dua lintasan sempadan utama antara Pakistan dan Afghanistan, menurut Rabi.

Polis metropolis di selatan Karachi dan wilayah barat laut Khyber-Pakhtunkhwa juga mula menangkap warga Afghanistan tanpa izin pada Rabu selepas tarikh akhir sebulan diberikan untuk mereka pulang secara sukarela tamat, kata pegawai itu.

“Kami mula menangkap pendatang tanpa izin,” kata Irfan Baloch, seorang pegawai polis di Karachi, bandar yang menempatkan lebih 3 juta pelarian Afghanistan. Tindakan keras juga telah bermula di Khyber-Pakhtunkhwa dan bandar utamanya Peshawar, kata pegawai polis tempatan Kashif Aftab kepada dpa.

Bulan lepas, Pakistan mengumumkan pengusiran kira-kira 1.7 juta pelarian Afghanistan di negara itu, yang dikritik Barat dan kumpulan hak asasi manusia global. Aktivis mendakwa polis turut mengganggu mereka yang mempunyai dokumen sah atau sedang menunggu penempatan semula mereka di Amerika Syarikat dan negara lain selepas Taliban mengambil alih Afghanistan pada 2021.

“Semua orang disyaki dan diganggu,” kata Muniza Kakar, seorang peguam hak asasi di Karachi yang membela pelarian di mahkamah.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FMTODAY: Over 10,000 Afghan refugees flee Pakistan amid looming deadlineAnti-Afghan sentiment is rising in the country due to economic challenges and cross-border militancy.

Source: fmtoday | Read more ⮕

THESUNDAILY: Thousands of Afghan refugees rush to border amid Pakistan crackdownISLAMABAD: Tens of thousands of Afghan refugees living in Pakistan are waiting in long border queues to return to their conflict-torn home country on ...

Source: theSundaily | Read more ⮕

FMTODAY: Pakistan to open holding centres ahead of Afghan deportationsThe government has given 1.7 million Afghans in the country until Nov 1 to leave.

Source: fmtoday | Read more ⮕

MALAYMAIL: Tens of thousands of Afghans flee Pakistan as deadline loomsPESHAWAR, Oct 31 — More than 10,000 Afghan migrants rushed to the border today, the last day of a deadline for 1.7 million Afghans to leave Pakistan voluntarily or face arrest...

Source: malaymail | Read more ⮕

FMTODAY: Taliban urges extension of deadline for Afghans to leave PakistanOver 130,000 out of 1.7 million Afghans have left the country since the order at the start of October.

Source: fmtoday | Read more ⮕

STARONLINE: Young Tigers fall to Pakistan in Sultan of Johor CupMANILA (Philippine Daily Inquirer/Asia News Network): Police are looking for evidence that will directly link the police officer identified as a “person of interest” in the disappearance of beauty queen, former Miss Batangas Catherine Camilon.

Source: staronline | Read more ⮕