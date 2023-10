Reda keputusan mahkamah, yang penting artis perlu hormati kontrak

KUALA LUMPUR : Penerbit terkemuka tanah air, Datuk A.Aida, mengakui reda dengan keputusan mahkamah yang memerintahkan pelakon, Amelia Thripura Henderson membayar ganti rugi nominal sebanyak RM10,000 kepada produksi A. Aida Production Sdn. Bhd.

“Peguam saya belum dapat lagi alasan bertulis penghakiman. Tapi secara ringkas saya dimaklumkan peguam bahawa mahkamah bersetuju berlakunya pelanggaran kontrak seperti yang saya tuntut. Walaupun begitu, jumlah RM10,000.00 yang dikenakan, dengan hormat saya berpendapat adalah rendah.

“Walau bagaimanapun, saya menghormati keputusan mahkamah tinggi dan akan berbincang lanjut dengan peguam sama ada perlu atau tidak untuk merayu lanjut ke mahkamah rayuan,”katanya dalam satu kenyataan hari ini. headtopics.com

“Yang penting objektif nak bagi pengajaran kepada artis supaya menghormati kontrak yang telah ditandatangani telah tercapai melalui usaha membawa kes berkenaan ke mahkamah. “Saya rasa kita perlu lihat secara menyeluruh keputusan mahkamah tinggi tersebut dan nasihat yang telah diberikan oleh Yang Arif tentang pentingnya menghormati kontrak,”katanya.

Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hong memutuskan demikian selepas membenarkan rayuan Amelia selaku pemohon selain telah meneliti segala rekod rayuan secara maksima dan hujah kedua-dua pihak. Bagaimanapun mahkamah memerintahkan Amelia atau nama sebenarnya Amelia Thripura Henderson membayar ganti rugi nominal RM10,000 dalam tempoh 14 hari dan faedah lima peratus kepada syarikat produksi terbabit bermula hari ini. headtopics.com

