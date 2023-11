Recognition for Iskul Sama diLaut Omadal's Efforts in Providing Education to Stateless Children

Iskul Sama diLaut Omadal, founded in August 2015, aims to provide basic literacy to stateless Bajau Laut children in Semporna. The organization has been recognized for their exceptional contributions and is a recipient of the Star Golden Hearts Award and Gamuda Inspiration Award.





staronline » / 🏆 4. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Intai ruang perdamaian, saya rasa Fazura juga akan buat perkara samaIntai ruang perdamaian, saya rasa Fazura juga akan buat perkara sama - Neelofa

Source: UMonline - 🏆 27. / 51 Read more »

Harimau sama mungkin baham dua lelaki di Gua MusangPerhilitan Kelantan memasang perangkap harimau dan kamera di kawasan yang dikenal pasti haiwan liar tersebut berkeliaran.

Source: UMonline - 🏆 27. / 51 Read more »

APCW: Tunjuk semangat, komitmen sama isu PalestinAPCW: Tunjuk semangat, komitmen sama isu Palestin

Source: UMonline - 🏆 27. / 51 Read more »

Batal undang-undang Islam sama seperti batal al-Quran, hadis -MB KelantanKOTA BHARU: Menteri Besar Kelantan, Datuk Mohd. Nassuruddin Daud menyifatkan cubaan membatalkan undang-undang Islamsama seperti cuba membatalkan al-Quran dan hadis.

Source: UMonline - 🏆 27. / 51 Read more »

55% Rakyat Malaysia Berbelanja Sama Banyak Atau Lebih Daripada Gaji Setiap BulanManakala 67% responden menyatakan bahawa simpanan kecemasan mereka hanya mencukupi untuk tempoh tiga bulan atau kurang daripada itu.

Source: therakyatpost - 🏆 14. / 59 Read more »

Tetap pengubahan wang walaupun masuk akaun samaKUALA LUMPUR: Walaupun Datuk Seri Najib Tun Razak didakwa melakukan pemindahan wang dari satu akaun ke akaun lain, namun transaksi itu dianggap kesalahan di bawah undang-undang pengubahan wang haram.

Source: UMonline - 🏆 27. / 51 Read more »