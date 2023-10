Rakyat Malaysia seludup dadah di Australia sudah dijatuhi hukuman

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) Bukit Aman, Datuk Seri Mohd. Kamarudin Md Din berkata, subjek berkenaan telah dijatuhkan hukuman di bawah Section 307.5(1) Of The Criminal Code, Attempting Possess A Commercial Quantity Of a Border-Controlled Drug.“Kerjasama antara JSJN dan Australian Federal Police (AFP) akan diteruskan dalam usaha mengesan saki baki ahli sindiket yang terlibat.

Terdahulu, polis mengesahkan telah mengenal pasti beberapa individu di negara ini dipercayai terlibat dalam sindiket penyeludupan dadah Methamphetamine di Melbourne yang berjaya dibongkarkan negara berkenaan pada 4 Oktober lalu.

Kata beliau, siasatan awal mendapati, dadah berkenaan telah diseludup dari kawasan segi tiga emas sebelum dibungkus semula di negara ini sebelum dihantar ke negara berkenaan. Segala tindakan akan diambil PDRM bagi memastikan kegiatan penyeludupan dadah yang menjadi ancaman di negara ini dapat dibanteras tanpa kompromi. headtopics.com

AFP dalam kenyataan pada 12 Oktober lalu melaporkan bungkusan itu baru tiba di Melbourne melalui kargo laut dari Malaysia pada 4 Oktober.

