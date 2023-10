Rakyat Johor gembira, teruja Sultan Ibrahim bakal Yang di-Pertuan Agong ke-17

Majoriti penduduk negeri ini berpendapat, lantikan baginda sebagai ketua negara akan turut membawa manfaat dan perubahan positif kepada Johor khususnya.

“Saya juga berharap pelantikan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong akan bawa banyak projek berskala besar yang memberi impak positif kepada rakyat negeri ini. Ini kerana banyak projek yang telah dirancang sebelum ini tergendala atas pelbagai sebab.

Muhammad Zaki yang merupakan seorang usahawan itu turut memberitahu, dia berbangga apabila ketegasan kepimpinan Sultan Ibrahim khususnya dalam soal kesejahteraan dan kebajikan rakyat akan dapat dirasai rakyat seluruh Malaysia. headtopics.com

Terdahulu, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad dalam satu kenyataan memberitahu, Mesyuarat Khas Majlis Raja-raja Ke-263 yang diadakan di lstana Negara, Kuala Lumpur pagi tadi memutuskan pelantikan Sultan Ibrahim.

Sementara itu, seorang lagi rakyat Johor, Minati Hamir, 68, pula memberitahu, pihaknya yakin Sultan Ibrahim akan menggalas tanggungjawab itu dengan baik bersandarkan pelbagai usaha kebajikan yang telah dibuat baginda di negeri ini. headtopics.com

