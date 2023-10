Rakyat berbilang kaum teruja untuk bernaung di bawah pemerintahan Sultan Ibrahim

Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah (kanan) mengiringi kekandanya Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar selepas Mesyuarat Khas Majlis Raja-Raja yang berlangsung di Istana Negara hari ini/BERNAMAPix: Rakyat berbilang kaum dan agama menzahirkan rasa teruja untuk bernaung di bawah pemerintahan Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar yang dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17.

Di NEGERI SEMBILAN, pesara kerajaan Mohd Amin Jalil, 60, berkata pemilihan Sultan Ibrahim sudah pasti menjadi kebanggaan rakyat seluruh negara khususnya di Johor kerana baginda dikenali sebagai Sultan yang dekat di hati rakyat.

“Baginda seorang berjiwa rakyat dan saya berharap Kembara Mahkota Johor yang merupakan cetusan ilham Sultan Ibrahim sebelum ini dapat diteruskan di Semenanjung Malaysia. Saya juga berharap baginda sudi menziarahi kami di kampung-kampung Orang Asli,” katanya. headtopics.com

Seorang lagi pekerja swasta Mohamad Fazrul Abdul Majid, 34, dari Bukit Rambai berharap agar Sultan Ibrahim dapat mengadakan siri jelajah di seluruh negara seperti Kembara Kenali Borneo pada September lepas kerana ia dapat mengekalkan hubungan istimewa antara pemimpin tertinggi negara dan rakyat.

Sementara itu, di PERAK, usahawan S. Lakshman, 36, yakin pelantikan Sultan Ibrahim akan meneruskan legasi kepimpinan yang menitikberatkan isu rakyat pelbagai kaum seperti ditonjolkan Al-Sultan Abdullah. headtopics.com

“Sultan Ibrahim seorang yang mesra rakyat, ini dapat dilihat menerusi pelbagai program dan aktiviti dijalankan baginda di Johor. Jadi pastinya pelantikan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong seterusnya amat dinantikan seluruh rakyat jelata,“ katanya.

Pelantikan Sultan Ibrahim turut disambut gembira oleh rakyat TERENGGANU termasuk seorang pekerja sektor kewangan, Ngo Kea Leng, 46, dari Taman Sri Manir, yang berharap baginda dapat mempertahankan kewibawaan institusi raja di Malaysia. headtopics.com

