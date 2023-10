Puting Beliung & Belalai Air Punca Banyak Rumah Rosak Di Kedah

Semalam (29 Oktober), rakyat Kedah dikhabarkan dengan berita bencana alam yang berlaku di Kampung Pida 2, Manggol Bongor, Kodiang.Menurut salah seorang penduduk di kawasan tersebut, Marwan Kassim, 40, kejadian itu telah berlaku kira-kira jam 3.45 petang ketika dia sedang membaiki sebuah lori.

Lelaki itu juga meluahkan rasa terkejut selepas pertama kali melihat belalai air berlaku di depan mata. Penduduk Rugi RM40,000 Gara-gara Fenomena Belalai Air Meskipun puting beliung itu adalah kecil, namun dia telah mengalami kerugian kira-kira RM40,000 selepas bengkel dan rumahnya terkesan daripada kejadian tersebut.Walaupun begitu, dia turut meluahkan rasa bersyukur kerana tiada sebarang kemalangan jiwa berlaku.

Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Guar Sanji Mohd Ridzuan Hashim berkata, seramai 35 mangsa terpaksa menumpang sementara di rumah saudara mereka di kawasan berdekatan.Sementara itu, insiden tersebut bakal dirujuk kepada pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis serta Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) agar tindakan selanjutnya boleh diambil. headtopics.com

Menurut beliau, trend cuaca yang tidak menentu pada masa kini menyebabkan bencana alam seperti ribut dan puting beliung boleh berlaku. “Kemungkinan ini berlaku disebabkan oleh corak cuaca semasa perubahan monsun menyebabkan langit cerah pada waktu pagi, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang pada sebelah petang hingga malam,” katanya ketika dihubungi Astro Awani.

Menerusi kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia), belalai air ini tidaklah sekuat puting beliung dan mempunyai hayat yang pendek iaitu dalam beberapa puluhan minit.

