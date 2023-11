Pusat panggilan ‘scammer’ di Pulau Pangkor diserbu

Ketua Polis Perak, Datuk Seri Mohd. Yusri Hassan Basri, memberitahu dalam serbuan itu seramai 97 suspek berusia antara 20 hingga 47 tahun yang berada dalam rumah tersebut ditahan. Menurutnya, kesemua mereka disyaki terlibat dalam sindiket pelaburan dalam talian yang sebenarnya tidak wujud.

“Suspek terdiri daripada masing-masing seorang lelaki tempatan, lelaki warga China dan wanita China, serta 65 lelaki Vietnam dan 29 wanita Vietnam,” katanya di sini hari ini. Menurut beliau, polis turut merampas wang tunai berjumlah RM51,254 serta tiga unit komputer riba, 120 unit telefon bimbit, dua modem dan dua buku nota.Jelasnya, kejayaan itu hasil kerjasama orang ramai yang membantu pihak polis dalam menyalurkan maklumat mengenai aktiviti meragukan yang dijalankan oleh penjenayah.

Beliau juga menasihatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dan mendapatkan maklumat mengenai taktik penipuan dan modus operandi terkini yang digunakan sindiket penipuan menggunakan pelbagai platform media sosial. – UTUSAN

