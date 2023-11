Program Mekar JPN perlu ditambah baik: Ketua Kampung

“Salah satunya ialah kebanyakan yang menghadiri program itu adalah mereka yang masih belum dapat membuat permohonan kad pengenalan walaupun mempunyai sijil kelahiran yang dikeluarkan oleh Jabatan yang sama,” katanya.

Beliau berkata mereka yang menghadapi masalah seperti itu tidak boleh bekerja kerana majikan memerlukan pekerja mempunyai kad pengenalan.“Mereka yang tidak mempunyai kad pengenalan akan menganggur…ini adalah antara aduan yang saya terima daripada penduduk kampung.

“Ada yang tidak boleh diberikan kad pengenalan kerana salah seorang ibu bapa mereka bukan warganegara Malaysia.“Sekiranya ada sebab lain, kakitangan JPN yang mengendalikan program Mekar harus menggunakan acara itu untuk menjelaskan isu itu.”

Malangnya, katanya, program itu hanya diadakan selama sehari, dan kaunter hanya dibuka untuk mengendalikan urusan tertentu.Beliau juga mencadangkan program Mekar pada masa hadapan di tempat bersebelahan dewan atau tempat di mana kanopi boleh dipasang.

“Ini akan memberi mereka gambaran tentang perkhidmatan yang disediakan oleh pasukan mudah alih,” katanya.Abdul Lahil juga mendakwa sesetengah orang masih menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kad pengenalan mereka.

Seorang lelaki berusia 30 tahun yang ditemui baru-baru ini berkata dia telah menunggu hampir dua tahun untuk mendapatkan kad pengenalannya.“Ia menyukarkan saya untuk mencari pekerjaan tanpa kad pengenalan,” katanya.* Follow us on Instagram and join our Telegram and/or WhatsApp channel(s) for the latest news you don't want to miss.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FMTODAY: Ketua negeri ambil alih pengurusan Bersatu Kuala Kangsar, Labuan, kata HamzahSetiausaha agung Bersatu berkata tindakan itu sementara menunggu keputusan dibuat Lembaga Disiplin terhadap dua Ahli Parlimen berkenaan.

Source: fmtoday | Read more ⮕

FMTODAY: Abdul Rashid dilantik ketua pengarah MSNBeliau yang merupakan timbalan ketua Pengarah (Pengurusan) Majlis Sukan Negara akan menggantikan Shapawi Ismail yang bersara wajib pada 28 Sept lepas.

Source: fmtoday | Read more ⮕

THESUNDAILY: Abdul Rashid dilantik Ketua Pengarah MSN baharuKUALA LUMPUR: Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) Majlis Sukan Negara (MSN) Abdul Rashid Yaakub dilantik sebagai Ketua Pengarah MSN yang baharu berku...

Source: theSundaily | Read more ⮕

FMTODAY: Rombakan ahli majlis, ketua kampung di Selangor?Sumber PKR berkata, tindakan itu bagi menyingkirkan pensabotaj dalam kalangan akar umbi parti.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: Maritim Malaysia Pulau Pinang anjur program kesedaran bersama komuniti nelayan Teluk BahangMaritim Malaysia Pulau Pinang anjur program kesedaran bersama komuniti nelayan Teluk Bahang

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Kelantan perkasa Program Tasawwur Islam lahirkan pegawai cekap, tinggi ilmu agamaKOTA BHARU: Kerajaan Kelantan akan terus memperkasakan Program Tasawwur Islam menerusi kerjasama Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) dalam usaha melahirkan pegawai yang cekap dan mempunyai ilmu agama tinggi.

Source: UMonline | Read more ⮕