Polis siasat kes curi kereta, culik pelajar di Ranau

Ketua Polis Daerah Ranau DSP Simiun Lomudin berkata siasatan lanjut itu dilakukan antara lain bagi memastikan tindakan daripada sudut perundangan dan orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan kejadian ini diminta menyalurkan maklumat kepada pihak polis.

Beliau berkata dalam kejadian itu, pihak polis telah menerima satu laporan pada 5.06 petang mengenai seorang lelaki yang membawa lari sebuah kereta di hadapan kedai runcit tepi jalan Kampung Pinousuk, Kundasang di sini.

“Lelaki tersebut juga turut membawa enam pelajar Sekolah Kebangsaan Pinousuk di dalam kenderaan tersebut. Polis Ranau juga telah menerima maklumat mengenai video tangkapan pihak polis ke atas suspek yang tular di media sosial,” katanya ketika dihubungi hari ini.

Beberapa video tular di media sosial menunjukkan sebuah kereta dihalang sebuah kenderaan polis dan juga orang awam, sebelum anggota polis itu bertindak menahan suspek yang berada dalam kereta tersebut dan juga kelihatan pelajar sekolah keluar dari kereta suspek. -

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FMTODAY: Lelaki larikan kereta dinaiki 6 murid diberkasSuspek diberkas polis peronda polis dengan bantuan orang ramai.

Source: fmtoday | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: Viral arrested Kundasang man was not children kidnapper, but wannabe car thiefRANAU: A viral video purportedly of a kidnapper in Kundasang being arrested was actually an alleged wannabe car thief, Ranau police said.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕

UMONLINE: Ayob Khan dikurniakan Darjah Panglima Gagah Pasukan PolisTimbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayob Khan Mydin Pitchay merupakan antara penerima Darjah Kepahlawanan Pasukan Polis dan Pingat Keberanian Polis 2023

Source: UMonline | Read more ⮕

THESUNDAILY: Polis Johor kesan kongsi gelap rekrut pelajar sekolah menengahJOHOR BAHRU: Polis mengesan dua kumpulan kongsi gelap yang menjalankan kegiatan merekrut pelajar sekolah menengah untuk menganggotai kumpulan mereka d...

Source: theSundaily | Read more ⮕

THESUNDAILY: Polis Australia siasat punca kebakaran belukar di QueenslandSYDNEY: Polis Australia sedang menyiasat punca kebakaran belukar di empat lokasi di wilayah Sunshine Coast Queensland sejak dua minggu lalu memandangk...

Source: theSundaily | Read more ⮕

FMTODAY: Polis terima 44 laporan tunggakan gaji pekerja MYAirlineKetua Polis Selangor Hussein Omar Khan berkata IPD Subang Jaya menerima laporan paling banyak iaitu 18 laporan.

Source: fmtoday | Read more ⮕