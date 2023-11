Polis rampas pistol, ganja RM217,000 di Padang Besar

Ketua Polis Perlis, Muhammad Abdul Halim, berkata rampasan ganja itu dibuat PGA Batalion 3 yang melakukan rondaan di kawasan kebun getah berdekatan sebuah kampung di Padang Besar pada 12.15 tengah hari.

“Di dalam plastik hitam itu terdapat dua bungkusan guni putih dan hasil pemeriksaan lanjut mendapati (masing-masing) terdapat 32 dan 38 ketulan mampat dibaluti plastik lut sinar disyaki dadah jenis ganja (anggaran berat) 32kg dan 38kg ganja,” katanya pada sidang media di IPK Perlis.

Beliau berkata susulan rampasan itu, siasatan polis telah membawa kepada tangkapan empat lelaki berumur lingkungan antara 30-an dan 40-an secara berasingan di kawasan sekitar Padang Besar itu dan semua mereka dipercayai saling mengenali antara satu sama lain.

Muhammad berkata, bekalan ganja 70kg itu dianggarkan boleh digunakan kira-kira 700,000 pengguna jika ia melepasi pasaran.

