Polis patahkan cubaan seludup ganja seberat 70 kg bersama senjata api

Ketua Polis Perlis, Datuk Muhammad Abdul Halim berkata, sepasukan anggota dari Cawangan Risik Polis Gerakan Am (PGA) Batalion 3, Bidor, Perak menyedari kelibat seorang lelaki yang bertindak memberhentikan motosikal jenis Honda EX5 C100 yang ditunggangnya secara tiba-tiba lalu merebahkan kenderaan itu dan terus melarikan diri.

“Hasil pemeriksaan lanjut menjumpai 70 ketulan mampat dibaluti plastik lutsinar disyaki dadah jenis ganja seberat 70 kilogram bersama sepucuk pistol dan satu kotak mengandungi 50 butir peluru 9 mm,” katanya sewaktu sidang akhbar di Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Perlis, hari ini.

Beliau berkata, nilai rampasan dadah berkenaan adalah berjumlah RM217,000 malah ia dianggarkan dapat digunakan oleh seramai kira-kira 700,000 orang pengguna. “Polis juga akan memohon lanjutan reman buat suspek pertama hingga ketiga di mahkamah pada esok bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan berhubung kes ini,” katanya.

Katanya, ujian saringan air kencing juga mendapati dua daripada suspek terlibat adalah positif dadah jenis methamphetamine.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FMTODAY: Lelaki larikan kereta dinaiki 6 murid diberkasSuspek diberkas polis peronda polis dengan bantuan orang ramai.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: Ayob Khan dikurniakan Darjah Panglima Gagah Pasukan PolisTimbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayob Khan Mydin Pitchay merupakan antara penerima Darjah Kepahlawanan Pasukan Polis dan Pingat Keberanian Polis 2023

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Polis rampas pistol, ganja RM217,000 di Padang BesarRampasan dadah itu dibuat PGA Batalion 3 yang melakukan rondaan di kawasan kebun getah pada 26 Okt.

Source: fmtoday | Read more ⮕

THESUNDAILY: Polis Johor kesan kongsi gelap rekrut pelajar sekolah menengahJOHOR BAHRU: Polis mengesan dua kumpulan kongsi gelap yang menjalankan kegiatan merekrut pelajar sekolah menengah untuk menganggotai kumpulan mereka d...

Source: theSundaily | Read more ⮕

THESUNDAILY: Polis Australia siasat punca kebakaran belukar di QueenslandSYDNEY: Polis Australia sedang menyiasat punca kebakaran belukar di empat lokasi di wilayah Sunshine Coast Queensland sejak dua minggu lalu memandangk...

Source: theSundaily | Read more ⮕

FMTODAY: Polis terima 44 laporan tunggakan gaji pekerja MYAirlineKetua Polis Selangor Hussein Omar Khan berkata IPD Subang Jaya menerima laporan paling banyak iaitu 18 laporan.

Source: fmtoday | Read more ⮕